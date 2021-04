Riccione, Renata Tosi: "Da giugno basta col coprifuoco, porta l'effetto contrario”

“Se a maggio il coprifuoco deve rimanere alle 22, da giugno va eliminato”. Questo, in estrema sintesi, il messaggio che la sindaca di Riccione, Renata Tosi, rivolge al governo. Ed elenca diversi “non serve”. Non serve ad arginare l'epidemia, ad evitare gli assembramenti, alla pubblica sicurezza che potrebbe trascurare prevenzione e sicurezza.

Chiede dunque una data certa in cui il coprifuoco verrà eliminato per sempre perché “un Paese con il coprifuoco è un paese in guerra”. La proposta avanzata al ministro Garavaglia è, appunto, quello di eliminarlo a giugno per non penalizzare ulteriormente ristoratori, commercianti e pubblici esercizi.

Per la sindaca Tosi mantenere il coprifuoco porta un doppio danno: “vuol dire far ammassare le persone in orari più limitati – argomenta - e decretare la crisi profonda e senza rimedio delle località balneari”. Se finalmente lo spostamento per motivi di turismo è stato introdotto - chiosa Tosi -, non lo si può però “zavorrare di obblighi e coprifuoco perché è disincentivante e si ottiene l'effetto contrario”.