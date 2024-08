Riccione, rilasciata in mare la tartaruga Arianna: 200 persone in spiaggia ad assistere

Questa mattina, di fronte a una folla di oltre 200 persone, la tartaruga Arianna è tornata alla libertà nel suo habitat naturale. L'evento si è svolto sulla spiaggia del Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione, suscitando grande emozione tra i presenti.

Arianna, una femmina adulta di Caretta caretta con un carapace lungo oltre 70 cm, era stata recuperata lo scorso 9 luglio dopo essere rimasta accidentalmente intrappolata in una rete a strascico. Dopo un periodo di osservazione e accertamenti presso il centro, la tartaruga non ha mostrato particolari problematiche di salute ed è stata giudicata idonea al rilascio.

Il nord Adriatico è un'area chiave di foraggiamento per questa specie, che predilige le acque basse, ma è anche un luogo in cui le tartarughe sono vulnerabili alle catture accidentali. Durante la sua permanenza al centro, Arianna ha dimostrato una predilezione per i crostacei, in particolare per i granchi blu (Callinectes sapidus), una specie invasiva ormai diffusa nel Mediterraneo.

Il rilascio ha rappresentato un momento emozionante sia per il pubblico che per il team della Fondazione Cetacea, che lavora per la salvaguardia delle specie marine.

