Riccione: rilasciata in mare la tartaruga "Mafalda"

Nel video le immagini del rilascio

E' finalmente tornata libera in mare una femmina adulta di tartaruga, che nel gennaio scorso era stata trovata spiaggiata sul litorale di Viserba, con un principio di annegamento e una lieve ipotermia. L'animale – chiamato affettuosamente “Mafalda” - era stato prontamente soccorso dallo staff della Fondazione Cetacea Onlus di Riccione. Dopo 3 mesi di amorevoli cure è arrivato, oggi, il momento del rilascio: sul tratto di spiaggia davanti al centro di recupero. Tutto è andato nel migliore dei modi, grazie anche alla perizia dei membri della Fondazione. L'evento – come in altre occasioni - è stato ripreso e trasmesso in diretta streaming su facebook.

Nel video le immagini del rilascio