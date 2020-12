CRONACA Riccione: rintracciato l'autore del primo reato del 2020

Era scoccata da poco la mezzanotte che aveva chiuso il 2019 e a Riccione, in Viale D'Annunzio, c'era aria di festa con festeggiamenti e fuochi d'artificio. Un malvivente, approfittando dell'euforia generale, aveva divelto un tombino sulla via e l'aveva utilizzato per sfondare la vetrata di una parafarmacia. Una volta sottratto l'incasso, poche centinaia di euro, era riuscito a fuggire scomparendo fra la folla.

Non è però riuscito a sfuggire alla giustizia, tanto che i Carabinieri, al termine di una lunga indagine, sono riusciti a rintracciarlo. A tradire l'autore del furto, un 19enne pregiudicato nato a Tricarico e residente a Rimini, del sangue che aveva perso sulla scena nel crimine, per via di una ferita che si era procurato per lo sfondamento della vetrata. I rilievi dattiloscopici e delle impronte digitali rilevate sul posto hanno consentito all'Arma di rintracciarlo e identificarlo. Per lui è scattata una denuncia, di cui dovrà rispondere alla Procura della Repubblica.



