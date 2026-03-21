CRONACA GIUDIZIARIA Riccione, rissa tra minorenni: due 14enni verso la messa alla prova Aggressione con coltello nella notte di Halloween: feriti due 13enni, uno con prognosi di 30 giorni.

Riccione, rissa tra minorenni: due 14enni verso la messa alla prova.

A distanza di mesi dalla violenta rissa avvenuta la notte del 31 ottobre in viale Virgilio, a Riccione, emergono gli sviluppi giudiziari che coinvolgono tre giovanissimi. Due ragazzi di 14 anni, inizialmente indagati per tentato omicidio in concorso dopo aver aggredito con un coltello e altri oggetti due 13enni, hanno chiesto la messa alla prova. Il Gup del Tribunale dei Minori di Bologna, racconta newsrimini, ha già accolto la richiesta per uno di loro, con un percorso educativo di due anni, mentre per il secondo la decisione è attesa ma appare probabile, in presenza di un progetto adeguato.

Durante la rissa, scaturita da futili motivi tra gruppi di adolescenti, uno dei feriti aveva riportato lesioni al volto e alla testa con una prognosi di 30 giorni, mentre un altro giovane era rimasto ferito più lievemente. Sul posto intervenne tempestivamente la Polizia Locale, che fermò uno dei responsabili e recuperò l’arma.

Assolto invece il terzo minorenne coinvolto, accusato di favoreggiamento e porto abusivo di armi. Tutti i ragazzi fanno parte dello stesso ambiente calcistico giovanile, contesto in cui erano nate le tensioni sfociate nell’aggressione.

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