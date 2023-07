CRONACA Riccione: rissa tra ragazze fuori dalla discoteca, un arresto e 8 denunce

Una rissa tra ragazzine finisce con un arresto per resistenza e otto denunce a piede libero. E' successo all'uscita di una discoteca di Riccione dove all'alba di mercoledì, sono intervenuti i Carabinieri per la segnalazione di un parapiglia tra due gruppi di ragazze con l'utilizzo di spray urticante e bottiglie di vetro. Quando gli uomini dell'Arma sono giunti sul posto la colluttazione era ancora in corso e hanno potuto vedere i due gruppi di donne tutte giovanissime - cinque di appena 18 anni, una 19enne e due 20enni - che si azzuffano a suon di pugni, morsi, capelli tirati, scarpe in faccia e borsette sul naso. I militari hanno diviso le giovani non senza difficoltà, tanto che una delle ragazze, opponendosi all'identificazione, si è scagliata contro un Carabiniere tirandogli un pugno in faccia. La ragazza, 19 anni di Rimini, è stata quindi arrestata per resistenza e lesioni personali e portata in caserma in attesa della convalida dell'arresto dal gip del Tribunale di Rimini, per calmarla è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118.

