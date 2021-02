CRONACA Riccione: ritrovato corpo di una 80enne nel porto

Riccione: ritrovato corpo di una 80enne nel porto.

L'hanno avvistata questa mattina nel porto di Riccione e subito sono state allertate le forze dell'ordine: Carabinieri, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco che hanno recuperato il cadavere, impigliato – come riporta la testata online RiminiToday - in una scaletta di emergenza che dalla palata scende in acqua. Identificata la donna: una 80enne del posto, scomparsa poco prima. L'ipotesi più accreditata pare quella del suicidio. Il medico legale ha certificato la morte per annegamento. Il fatto è avvenuto ad una settimana da quello, dai contorni simili, accaduto a Rimini, nell'area del “ponte dello scout”.

