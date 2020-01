CARABINIERI Riccione: ruba al self service, ladro è parente dei gestori

Riccione: ruba al self service, ladro è parente dei gestori.

I Carabinieri di Riccione hanno deferito in stato di libertà un 56enne del posto per il furto, avvenuto la notte del 14 ottobre, in un distributore di benzina. Quella mattina un dipendente aveva notato la scomparsa del denaro all'interno della colonnina self service. Non c'erano segni di forzatura. Gli uomini dell'Arma, analizzando le immagini delle telecamere, hanno visto che un uomo, verso le 3:30, si era avvicinato al distributore ed aveva aperto la colonnina con le chiave, rubando 7.025 euro in contanti. Sempre dalle telecamere, era parsa sospetta una utilitaria che era passata più volte nei pressi del distributore. I Carabinieri hanno scoperto che intestataria dell'auto era una donna, parente dei gestori del distributore. È stato quindi facile ricondurre il furto al marito che ha poi confessato. Secondo le sue dichiarazioni, avrebbe rubato per vecchie acredini familiari.

I più letti della settimana: