INDAGINI LAMPO Riccione: rubato deambulatore a un’anziana, i Carabinieri lo recuperano Una 66enne lombarda denunciata per il furto avvenuto la vigilia di Natale. Restituito alla proprietaria il prezioso supporto.

Ha avuto un lieto fine la disavventura di una 68enne di Riccione, alla quale la vigilia di Natale era stato sottratto il deambulatore mentre si trovava in edicola in piazzale Azzarita per acquistare un quotidiano.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri della Stazione di Riccione hanno avviato immediate indagini, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze. In breve tempo, sono riusciti a individuare l’autrice del furto: una donna di 66 anni, originaria della Lombardia, in vacanza in Riviera. Oltre a identificare la responsabile, i militari hanno recuperato il deambulatore e lo hanno prontamente restituito alla legittima proprietaria.

Commosso, l’anziana ha ringraziato calorosamente i Carabinieri per il loro intervento rapido ed efficace.

