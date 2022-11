Riccione: scontro auto-scooter, 17enne in ospedale [fotogallery]

Incidente a Riccione, poco prima delle 11 di venerdì, in viale Abruzzi, all'altezza con l'intersezione con viale Ortona. Ad entrare in collisione una Daihatsu Terios, condotta da una donna, e uno scooter Aprilia. In sella una ragazzina di 17 anni che, nello scontro, è precipitata a terra, sbattendo il capo. Immediato il soccorso del 118 che ha chiesto anche l'ausilio dell'automedica, prima del trasferimento della minorenne in ospedale. Sul posto anche la Polizia Locale per mettere in sicurezza la strada e i rilievi del caso.