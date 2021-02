INCIDENTE Riccione: scontro frontale auto-bici, 59enne in codice 3

Un grave incidente è avvenuto nella tarda mattinata a Riccione. Una donna, alla guida di una Panda, stava percorrendo via Bergamo in direzione mare-monte, quando all'altezza dell'incrocio con via Lombardia ha improvvisamente girato a sinistra per svoltare sulla trasversale; nel frattempo dal senso opposto stava arrivando un ciclista amatoriale che non ha potuto evitare l'impatto frontale con l'auto, finendo sul cofano e spaccando il lunotto anteriore. Subito soccorso dal 118, il 59 enne si trova ora agli Infermi di Rimini in codice di massima gravità. Nessuna conseguenza per l'anziana alla guida della Panda. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Riccione per ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: