Riccione: scontro in viale Milano, Jeep cappotta, strada chiusa [fotogallery].

Incidente stradale in tarda mattinata in viale Milano, a Riccione. In una delle vie lungomare. Una jeep, condotta da un ragazzo, ha urtato violentemente una Volvo che si stava immettendo sulla direttrice principale da via Spontini. La Jeep. dopo l'urto, ha cappottato finendo su un fianco, contro un palo, dalla parte opposta della strada. La Volvo, spostata dallo scontro, è finita contro un'auto parcheggiata. Molto spavento per la donna al volante, ma nessuna conseguenza per lei e il marito che viaggiava come passeggero.

Nessuna grave conseguenza anche per l'altro conducente, che è stato comunque soccorso dal 118. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Riccione per i rilievi; ha disposto la chiusura della strada nelle due direzioni per consentire la rimozione dei mezzi.

