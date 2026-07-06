CRONACA RICCIONE Riccione, scontro tra due scooter nella notte: feriti 88enne e 18enne L'incidente avvenuto su viale Milano all'incrocio con via Battisti

Riccione, scontro tra due scooter nella notte: feriti 88enne e 18enne.

Incidente tra due scooter nella tarda serata di ieri, 5 luglio, a Riccione. Verso le 23:00 un 88enne del posto stava procedendo su viale Milano quando, giunto all'incrocio con via Battisti, ha tentato la svolta sinistra proprio mentre sopraggiungeva, nella corsia opposta, un 18enne. Inevitabile lo scontro, con i due centauri caduti in terra. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze per i soccorsi e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni. I due feriti sono stati stabilizzati e trasportati uno all'ospedale di Rimini e uno a Riccione.

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