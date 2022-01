Riccione: senza patente né assicurazione scappa all'alt della Polizia Locale, automobilista rintracciato

Alla guida senza patente, senza assicurazione e senza revisione dei veicolo, sfugge ad un posto di controllo della Polizia Locale di Riccione, ma viene rintracciato, sanzionato e denunciato a piede libero. È successo sabato scorso nei pressi della rotatoria di viale Berlinguer, a Riccione, dove una Mini One è stata avvistata grazie al Targa System. Immediata la comunicazione dalla centrale operativa alla pattuglia già sul posto per controlli di routine, che ha immediatamente intimato l'alt al veicolo sospetto. L'auto segnalata ha però scartato la pattuglia della Polizia Locale dandosi alla fuga. In pochi minuti, però, altre due pattuglie l'hanno bloccata. Al volante un cittadino russo di 50 anni, risultato senza patente; con sé aveva solo documento di guida rilasciato dall'Ucraina e mai registrato in Italia. L'auto, priva di assicurazione e revisione, è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre il 50enne oltre ad essere multato con un verbale da 6mila euro sarà anche denunciato a piede libero per il reato di falso materiale.