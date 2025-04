Riccione senza Radio Deejay, bufera nel Pd: una vignetta scatena il caos Post satirico rimosso dai social e tensioni interne ai dem mentre infuria la polemica sul divorzio con l’emittente simbolo della città

La possibile estate riccionese senza Radio Deejay ha scatenato reazioni accese, tra cui una vignetta satirica apparsa – e poi rapidamente rimossa – dalla pagina Facebook del Pd di Riccione. Nel disegno, una mucca chiamata "Riccione" viene munta da un pastore con un secchio "dj", accompagnata da un commento pungente contro chi, per anni, avrebbe "munto" la città. Nessuna spiegazione ufficiale su creazione e seguente rimozione del post, mentre il caso agita gli ambienti democratici, dove molti hanno giudicato l’iniziativa "inelegante".

La polemica esplode in un clima già rovente. L’assessore regionale Roberta Frisoni spinge per ricucire il rapporto con Radio Deejay, ma tra i cittadini e gli operatori turistici il dibattito resta aperto. "È una pagina triste per Riccione," attacca Stefano Paolini (FdI), mentre Gianni Andreatta, storico albergatore, invita a evitare monopoli ricordando i tempi d'oro di più emittenti in città.

Intanto, in attesa della riunione di maggioranza di questa sera, resta il mistero sull’autore del post e sulle reali possibilità di un ritorno di Radio Deejay, simbolo legato indissolubilmente alla storia turistica della Perla Verde.

