BUFALINI Riccione: sfrattato si dà fuoco per protesta, non è in pericolo di vita

Riccione: sfrattato si dà fuoco per protesta, non è in pericolo di vita.

Viene sfrattato e si dà fuoco per protesta. È successo intorno alle 16.30 a Riccione, su viale Milano all'altezza del civico 3, dove un uomo di 47 anni, di origine albanese si è cosparso di liquido, pare abbia usato una lattina di carburante, e si è dato fuoco davanti alla moglie. L'uomo, che ha riportato ustioni sul 70% del corpo, è stato soccorso da alcuni passanti in strada che hanno quindi chiamato il 118 e i Carabinieri. Sul posto sono infatti intervenuti i sanitari dell'ospedale Ceccarini, ma poi il 47enne è stato trasportato al Bufalini di Cesena.

Non è in pericolo di vita. Ad indagare sul gesto estremo dell'albanese - che a Riccione vive stabilmente e lavora come cameriere ed è sposato con una donna, cittadina rumena - sono i Carabinieri che cercheranno di appurare se sia dovuto allo sfratto subito e che ha costretto la coppia a vivere sul pianerottolo di un condominio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: