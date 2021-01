Riccione: sfrutta la scollatura per sfilare un rolex, 26 enne ai domiciliari

I carabinieri di Riccione con la collaborazione dei colleghi della compagnia di Milano, Porta Magenta, hanno arrestato per il furto di un Rolex, avvenuto quest'estate ai danni di un 80enne riccionese, una cittadina romena di 26 anni. La donna è stata identificata tramite le impronte digitali lasciate sulla carrozzeria dell'auto dell'anziano.

Stando alle indagini dei carabinieri di Riccione, che hanno rilevato le impronte e visionato i filmati di sorveglianza, la mattina del 19 giugno, in piazza dell'Unità a Riccione, la 26enne, appoggiandosi all'auto del pensionato per mostrargli la sua scollatura, ha approfittato dell'imbarazzo dell'ottantenne per sfilargli dal polso l'orologio da 10mila euro. Le impronte digitali sull'auto con l'ausilio degli esperti del Ris di Parma, hanno condotto i militari sulle tracce della 26enne, residente a Milano. Arrestata su richiesta del sostituto procuratore Paolo Gengarelli, la ragazza si trova ai domiciliari.



