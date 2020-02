MARANO Riccione: sgomberata l'ex colonia Reggiana da quattro abitanti abusivi

La Polizia di Riccione ha effettuato, in mattinata. un'operazione di sgombero e messa in sicurezza dello stabile dell'ex colonia Reggiana, situata in zona Marano. Nell'edificio, dichiarato inagibile, vivevano 4 persone: un 60enne residente a rimini, un 69enne originario del Napoletano e residente a Bologna con foglio di via, un 38enne italiano di origine marocchina e un'italiana 37enne di origini polacche. Trovata, all'interno dello stabile, anche un cavo di fortuna collegato ad un impianto esterno che permetteva l'accesso all'energia elettrica nell'edificio. Il comune ha provveduto anche a murare le possibili vie d’accesso all’edificio.

Un'attività, quella di messa in sicurezza delle ex colonie nel riccionese, che alle prime luci dell'alba ha coinvolto anche i Carabinieri. L'arma ha identificato dodici individui, di nazionalità rumena, magrebina e senegalesi, muniti di regolare permesso di soggiorno, che avevano occupato gli spazi all'interno degli immobili, vivendo in condizioni igeniche precarie.



