Riccione: sgominata banda di ladri di auto di lusso, 4 arresti

I Carabinieri di Riccione hanno sgominato un banda specializzata in furti di auto di grossa cilindrata. Quattro gli uomini posti agli arresti domiciliari. Sono stati eseguiti a Cassano d'Adda, nel Milanese e a Cerignola, nel Foggiano. Sono accusati di diversi furti avvenuti in Riviera lo scorso novembre. Ad essere prese di mira, inizialmente, una Range Rover Sport - poi rinvenuta in una piazzola di sosta dell'A14 in prossimità di Teramo - e una Maserati Levante. Anche il proprietario di una Maserati Ghibli aveva denunciato di aver rinvenuto segni di effrazione sulla propria vettura. Analizzando immagini e incrociando dati tabulati telefonici e attività tecniche, i Carabinieri sono risaliti ai quattro uomini indiziati dei furti. Che avrebbero compiuto altri colpi: dopo aver fallito il furto di una Jaguar a Riccione, si sarebbero impossessati di una Jeep Grand Cherookee ed una Maserati Sport.

A mettere fine alla scia di furti, nella serata del 25 novembre, l'intervento dei Carabinieri che sono riusciti a fermare tre dei quattro uomini a Rimini, dove si erano impossessati di un'altra Jeep Grand Cherokee. I tre soggetti, arrestati in flagranza di reato, sono stati trovati in possesso di un potente disturbatore di frequenze e di alcune chiavi elettroniche, nonché di apparecchiatura per la decodifica delle centraline elettroniche dei veicoli. Successivi approfondimenti hanno portato all'identificazione anche del quarto componente.