Riccione: si denuda davanti a due ragazzine, arrestato

Un riminese di 56 anni è stato arrestato, ed è ai domiciliari, per essersi denudato e aver fatto gesti osceni davanti a ragazzine all'esterno di un parco acquatico di Riccione. Il riminese, che non sarebbe nuovo ad atti simili, avrebbe attirato l'attenzione di due minorenni davanti al Beach Village. A smascherarlo le telecamere dopo che le due hanno raccontato tutto ai genitori che a loro volta avevano segnalato l'accaduto ai carabinieri. Su richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, il gip, Vinicio Cantarini, ha emanato l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Il 56enne è indagato per corruzione di minorenni con l'aggravante di averlo fatto in luogo pubblico e abitualmente frequentato da ragazzini.