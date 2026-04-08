VERSO L'ESTATE Riccione si promuove a Milano con un maxi murale Installazione a Porta Nuova per tutto aprile: obiettivo oltre 2 milioni di contatti durante la Design Week

Riccione si promuove a Milano con un maxi murale.

Riccione si racconta nel cuore di Milano con un maxi murale di 170 metri quadrati, visibile per tutto il mese di aprile nell’area di Porta Nuova, tra il Bosco Verticale e piazza Gae Aulenti. L’opera, firmata da Outdoora, riproduce i colori e i simboli iconici della città, come le cabine da spiaggia, richiamando l’identità della “Perla verde”.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, rientra in un progetto di socialARTvertising e punta a intercettare un pubblico internazionale in occasione della Milano Design Week, uno degli eventi più importanti per creatività e turismo. L’installazione, pensata anche come set fotografico, mira a generare visibilità online e sui social.

“Vogliamo portare l’energia di Riccione in una vetrina internazionale”, spiegano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Mattia Guidi, sottolineando l’obiettivo di superare i 2 milioni di contatti e rafforzare la promozione turistica in vista dell’estate.

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