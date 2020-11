Riccione: sindaca e assessora pagano di tasca propria la sicurezza del mercato settimanale

“Gli addetti li paghiamo noi”. Renata Tosi e Elena Raffaelli, rispettivamente sindaca e assessora alle Attività produttive di Riccione, hanno deciso di pagare di tasca propria la spesa della sicurezza per il mercato che si svolgerà 27 novembre. Si tratta di 16 volontari che affiancheranno altri 16 operatori di polizia locale che dovranno vigilare sull'applicazione delle norme per il contenimento dell'epidemia e perimentrare l'area, così come prescritto dalle norme anti Covid di Regione Emilia-Romagna e Governo.





“Un modo per aiutare gli ambulanti - ha detto la sindaca Renata Tosi - avremmo potuto rinviare o spostare o ridurre l'area del mercato. Diciamo che a questo punto lo intendiamo una sorta di ristoro. Chissà che altri amministratori locali non pensino di fare lo stesso con un gesto, piccolo ma significativo nei confronti dei loro cittadini". Le associazioni di categoria si erano dette contrarie sia a sottoscrivere un contratto con i volontari - che avrebbe comportato al massimo un costo ripartito tra i 280 banchi di 3 euro -, sia a sottoscrivere una richiesta al Comune per l'invio di un eventuale bollettino di pagamento di un'agenzia di vigilanza specializzata, anticipato dall'Ente, e poi recuperata e ripartita tra gli ambulanti.