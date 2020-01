Riccione: sorpresi 4 autotrasportatori con il dispositivo antinquinamento alterato

La Polstrada di Riccione, che ogni giorno collabora con la Sezione di Rimini, prosegue nel suo impegno di vigilanza della Strada Statale n 16° nell'ultimo tratto romagnolo. Particolare l'attenzione all'innalzamento dell'inquinamento atmosferico, per quel che riguarda i dispositivi limitanti il fenomeno installati sugli automezzi pesanti. Nei primi venti giorni di gennaio sono stati sorpresi 4 autotrasportatori con il dispositivo antinquinamento “AD BLUE” alterato. Mediante un dispositivo, facilmente reperibile in rete, veniva inibita la capacità del dispositivo di rilevare gas inquinanti, con conseguente incremento dell'inquinamento atmosferico. Sono state sanzionate quattro ditte di trasporti di Ravenna, Cerignola, Altamura e Agropoli. Per loro una una violazione amministrativa di 431,00 euro ed il ritiro della carta di circolazione.