CRONACA Riccione: spaccia in discoteca, arrestato avvocato 45enne; a casa il grosso delle sostanze Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno trovato un ingente quantitativo di droga e 22mila euro in contanti. Sequestrate anche due armi che deteneva legalmente

Riccione: spaccia in discoteca, arrestato avvocato 45enne; a casa il grosso delle sostanze.

Un avvocato 45enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini nella notte dell'11 agosto. I reati imputati sono quelli di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione della disciplina della tutela sanitaria dell’attività sportiva e della lotta contro il doping.

L'uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di ecstasy e di ketamina, all'interno di una nota discoteca di Riccione. La perquisizione, oltre ad essere avvenuta sul posto, è proseguita nel suo domicilio ed ha permesso agli agenti di trovare, nel sottofondo di un tavolino da salotto, un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti. In particolare, 3 chili di marijuana, 1 chilo circa di hashish, 100 grammi di cocaina, 74 pastiglie di ecstasy, 11 grammi di polvere di ecstasy, 5 grammi di ketamina, 59 fiale e 114 compresse di anabolizzanti e sostanze dopanti. Vi erano anche numerosi materiali per il confezionamento della droga - due bilancini e una macchina per il sottovuoto - e circa 22mila euro in contanti.

L'avvocato è ora agli arresti domiciliari, in attesa delle prossime misure cautelari. Sono state inoltre ritirate le armi che deteneva legalmente: una pistola Beretta calibro 9x21 ed un fucile a pompa calibro 12 magnum.

