Riccione, "Sport, Acqua e Prevenzione": il punto sulla salvaguardia della vita in mare

SRV_SALVATAGGIO_CAPITANERIA_DI_PORTO_21092019

Il dibattito, la sfilata degli atleti, fino alle esibizioni con le simulazioni di soccorso in mare, dall'impiego delle moto d'acqua, alle unità cinofile. Protagonisti gli Assistenti Bagnanti – molti di loro premiati per l'azione che ogni estate svolgono sulle spiagge della Riviera a tutela dei turisti e degli utenti del mare; ma in fondo protagonista è anche la prevenzione, che corre di pari passo alla sensibilizzazione per un approccio corretto a mare ed acqua. Una cultura che sta cambiando, con risultati concreti. Meglio rispetto al passato, ma ancora molto è da fare. Sullo sfondo ci sono i dati di questa stagione: con 23 decessi per incidenti in acqua in Emilia-Romagna.

Nel video, le interviste a Paolo Barelli – Presidente Federazione Italiana Nuoto – e al c.v. Pietro Ruberto, Direttore Marittimo dell'Emilia Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna