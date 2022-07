Riccione: Ss16, grave anziano caduto dalla bici, in elisoccorso al Bufalini [fotogallery]

Grave incidente stradale per un anziano. Stava percorrendo la Statale 16 a Riccione in bicicletta, intorno alle 19 di sabato, con la spesa sul cestino anteriore quando, all'altezza della rotatoria delle vele, ha perso improvvisamente il controllo delle due ruote, ed è rovinato a terra. Sul posto il 118 e la Polizia Locale. I sanitari, viste le condizioni, hanno allertato l'Elisoccorso di Ravenna che lo ha trasportato in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Gli agenti della municipale stanno ricostruendo l'incidente, sentendo i testimoni, per capire se l'uomo ha fatto tutto da solo o se è entrato in contatto con un altro mezzo nella rotatoria.