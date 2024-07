CRONACA Riccione: stazionavano da giorni sulla spiaggia, allontanati 20 occupanti Nell'area delle ex colonie, in zona Marano, la Polizia locale ha smantellato un camping abusivo

Riccione: stazionavano da giorni sulla spiaggia, allontanati 20 occupanti.

Da giorni stazionavano con tende da campeggio sulla spiaggia e all'esterno della colonia Reggiana. Nel pomeriggio di ieri la Polizia locale di Riccione ha così messo in atto un controllo specifico in area Marano per il contrasto al degrado urbano.

Venti, si legge in una nota, le persone controllate, tutte di provenienza extra europea e di giovane età. Tre non avevano documenti e sono stati accompagnati in Questura per il foto segnalamento e l’esatta identificazione. Dai controlli sono risultati con numerosi precedenti di polizia all’attivo. Di questi uno è stato denunciato per aver dichiarato un'identità non vera.

A carico di un secondo controllato pendeva invece un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Milano; è stato denunciato e predisposto un ulteriore nuovo ordine di espulsione da parte della Questura di Rimini. Tutti e venti sono stati allontanati dalla spiaggia e sono state rimosse le tende e le attrezzature presenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: