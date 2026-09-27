Riccione: tamponamento sulla Statale 16, motociclista sbalzato per diversi metri | FOTO
L’incidente ieri sera tra via Napoli e viale Capri. Il 40enne, alla guida di una BMW 1250, trasportato al Bufalini di Cesena
Incidente stradale ieri sera, intorno alle 20, sulla Statale 16, nel tratto tra via Napoli e viale Capri. Secondo una prima ricostruzione, un’utilitaria condotta da un giovane ha tamponato una moto di grossa cilindrata - una BMW 1250 - mentre entrambi i mezzi procedevano da Rimini verso Riccione.
Nell’impatto il motociclista, un uomo di circa 40 anni, è stato sbalzato per diversi metri, finendo a circa 30 metri dal punto dello scontro. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena: le prime informazioni escluderebbero lesioni gravi.
Sul posto Carabinieri di Riccione e Polizia locale per i rilievi. La Statale 16 è stata chiusa in direzione sud, con traffico deviato sulla viabilità interna.
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