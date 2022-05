LAVORO Riccione: tavola rotonda su settore terziario e formazione. Bagnolini, EBC Rimini: "Serve una nuova cultura"

Focus sulla formazione del settore terziario, argomento di strettissima attualità per diverse ragioni: in piano la riflessione "su come il mondo del terziario possa contribuire a progettare per l'appunto nuove politiche della formazione e del lavoro più strategiche". “Se da un lato, infatti, molti faticano a trovare un’occupazione, dall’altro ci sono imprese che non riescono a trovare persone in grado di ricoprire certe mansioni”.

Dopo lo stop forzato quasi totale degli ultimi due anni, infatti, la stagione estiva alle porte necessita ora di addetti qualificati. "Un corto circuito", quello della difficoltà generale a reperire personale, che rallenta dunque la crescita delle imprese e impoverisce le famiglie per mancanza di stipendio certo. Il tema è stato al centro della tavola rotonda organizzata a Riccione dall’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Rimini. Vanno poi considerate anche le aspettative dei giovani, molto cambiate in questi anni.

Nel video le interviste a presidente a Gianluca Bagnolini, EBC Rimini e segretario generale Fisascat Romagna e Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini.

