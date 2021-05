Riccione: taxi investe 80enne, trasportata in elisoccorso a Cesena

In tarda mattinata grave incidente a Riccione. Erano le 12.30 quando un taxi monovolume ha investito una donna che stava attraversando via Castrocaro, lontana dalle strisce pedonali. L'auto ha colpito l'anziana di 82 anni nella parte anteriore destra. Sul posto il 118 che, dopo averla stabilizzata, ne ha disposto il trasferimento in elisoccorso all'Ospedale Bufalini di Cesena per i diversi traumi riportati. Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.