Riccione, torna l’incubo delle spaccate: colpo nella notte alla boutique Gaudenzi Kid.

Torna l’allarme spaccate a Riccione. Nella notte tra il 28 e il 29 aprile, una banda di ladri ha preso di mira la boutique Gaudenzi Kid in via Corridoni. Poco prima delle 5 del mattino, i malviventi hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina del negozio, facendo poi razzia di capi d’abbigliamento griffati. Il colpo è durato pochi minuti, il tempo sufficiente per accumulare un bottino da decine di migliaia di euro e fuggire a bordo dello stesso veicolo, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la vigilanza privata. Sono in corso le indagini, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza. La boutique era già stata colpita con modalità simili lo scorso anno.

