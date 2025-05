Riccione, tragedia sulla Statale 16: motociclista perde la vita dopo aver investito un pedone

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato lungo la Statale 16, nel tratto riccionese nei pressi della rotatoria delle Fontanelle. Intorno alle 18 di sabato, un motociclista 58enne, Massimo Lunedei, ha investito un pedone che stava attraversando fuori dalle strisce, all’altezza di un negozio di ortofrutta. L’impatto è stato violentissimo: il centauro è stato sbalzato dalla sella e si è schiantato contro un palo, morendo sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione del 118.

Il pedone, un 79enne, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale “Bufalini” di Cesena con l’eliambulanza partita da Ravenna. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Molto conosciuto in città, Lunedei era titolare di un’autofficina a pochi metri dal luogo dell’incidente.