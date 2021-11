Riccione: tre adolescenti denunciati, avevano malmenato e derubato una turista

Avevano utilizzato dei documenti falsi per prenotare in albergo a Riccione, tre adolescenti lombardi che erano stati complici in una rapina la scorsa estate. Si tratta di due ragazzi e una ragazza che lo scorso 16 agosto avevano accerchiato una turista di Novara e le avevano rubato una collana, assieme ad una 17enne nata a Varese. La giovane era già stata arrestata e attualmente si trova in detenzione presso un centro di accoglienza per minori nel bolognese. I complici sono stati identificati grazie alle indagini dei Carabinieri, grazie agli impianti di videosorveglianza. Per prenotare nella struttura i minori avevano scansionato i propri documenti di identità falsificandoli con un'apposita applicazione, attestando così di essere maggiorenni.