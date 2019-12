RICETTAZIONE Riccione: tre minorenni del posto fermati su un'auto rubata

Ieri è stato denunciato il furto di un'utilitaria in uso alla società multiservizi “Hera”. Questa mattina i Carabinieri di Riccione l'hanno rintracciata. A bordo tre minorenni, di 15 e 16 anni, che, alla vista delle forze dell'ordine, hanno tentato di allontanarsi a piedi. Sono però stati bloccati dagli Agenti e deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione. Ora sono indagati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.



