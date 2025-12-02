Riccione, trova busta con 3.250 euro e la restituisce: erano di un 89enne della città

La somma è di quelle che possono fare molto comodo, specie in questi tempi: 3.250 euro in contanti. È proprio questa cifra che una cittadina di 60 anni di Riccione, ha rinvenuto all’interno di un supermercato in una busta. Nonostante l’entità della somma, la signora ha mostrato tutto il proprio senso civico e si è rivolta direttamente ai Carabinieri per restituire quanto rinvenuto. I militari si sono immediatamente messi al lavoro per individuare il legittimo proprietario. Grazie all’intestazione dell’istituto bancario sulla busta contenente le banconote, in breve tempo è stato identificato il proprietario: un pensionato riccionese di 89 anni residente in Lombardia. Invitato in caserma, l’anziano si è detto incredulo per la positiva evoluzione della vicenda. Il pensionato ha espresso la sua sincera riconoscenza sia verso la 60enne, sia nei confronti dei Carabinieri.

I Carabinieri di Riccione in una nota sottolineano pubblicamente l’importanza del gesto, ricordando come "episodi di questo tipo non siano soltanto fatti di cronaca, ma rappresentino il cuore della sicurezza partecipata: cittadini che collaborano e Carabinieri che, con un lavoro silenzioso ma costante, garantiscono legalità, sostegno e prossimità sul territorio. Un intervento che va oltre la restituzione di una somma di denaro, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e la fiducia nelle istituzioni".







