TRADIZIONE Riccione, Tuffo di Capodanno: in duecento a sfidare il mare gelido Una folla di tremila spettatori per celebrare insieme l’inizio del 2025.

A Riccione, in una mattinata illuminata dal sole ma dalle temperature rigide, oltre duecento impavidi nuotatori, giunti da tutta Italia, hanno sfidato le acque gelide dell'Adriatico per salutare il nuovo anno. Sulla spiaggia di piazzale Roma si è radunata una folla di oltre tremila persone per assistere a quello che è ormai un rito e un appuntamento tradizionale per la Perla Verde: il Tuffo di Capodanno.

Presenti per salutare i partecipanti anche la sindaca Daniela Angelini e gli assessori della Giunta comunale, con l'Assessore all'Ambiente Andruccioli protagonista, tra i coraggiosi nuotatori. Festa collettiva che aggrega la città, resa possibile grazie al coinvolgimento di numerose realtà associative del territorio.

