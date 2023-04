RICCIONE Riccione. Ubriaco prende a pugni e calci le auto che non si fermano per un passaggio Tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e consumo di stupefacenti, cinque giovani segnalati per detenzione per uso personale di stupefacenti

Nella serata di sabato, a Riccione, sono arrivate alla centrale operativa del Comando numerose chiamate relative ad un cittadino italiano che stava infastidendo i conducenti dei veicoli in transito in prossimità del viale Ceccarini, pretendendo passaggi e sferrando pugni e calci ai mezzi che cercavano di evitarlo. Un equipaggio è intervenuto, identificando il soggetto che era in manifesto stato di ubriachezza: tranquillizzato dagli agenti, che lo hanno fatto desistere da questo comportamento, procedendo comunque a sanzionarlo per lo stato di ubriachezza molesta.

Nel corso della notte sono stati inoltre effettuati ulteriori posti di controllo in prossimità dei locali, ove è stato accertato il possesso di sostanza stupefacente a carico di tre persone. L’attività di controllo complessiva ha portato al ritiro di 3 patenti di guida e alla segnalazione di 5 persone per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.

