CRONACA Riccione: un furto dopo l'altro Tra i quali, due minori di origine nordafricana sono stati indiziati di aver sottratto uno smartphone e un monopattino elettrico

Riccione: un furto dopo l'altro.

I Carabinieri di Riccione in seguito a dei controlli volti anche a contrastare il fenomeno delle baby gang, nei giorni scorsi hanno fermato molte persone tra cui diversi minori. Predomina il reato del furto.

- A ridosso delle uscite della Stazione Ferroviaria di Riccione hanno bloccato un minore indagato di aver tentato di sottrarre dei prodotti alimentari presso un supermercato di viale Ceccarini di Riccione. È stato segnalato e subito fermato dai militari, che, allo loro vista, ha tentato di disfarsi degli alimenti e anche di un quantitativo di hashish, opponendo resistenza.

- Una minore di nazionalità straniera nel corso di un controllo presso il lungomare, è stata trovata in possesso di due coltelli.

- Due minori di origine nordafricana, sono stati indiziati di aver sottratto uno smartphone e un monopattino elettrico ad avventori all’interno della stazione ferroviaria. Le vittime hanno riconosciuto i soggetti e i Carabinieri li hanno fermati mentre cercavano di abbandonare la refurtiva.

- Un 25enne e un 27enne, in relazione all’ipotesi d’accusa di furto aggravato in concorso, sono stati indiziati di aver sottratto una somma contante pari a 500 euro presso la cassa di un autolavaggio di un benzinaio della Perla Verde.

- Un 18enne e un 20enne di origini nordafricane sono stati fermati dai militari mentre tentavano di danneggiare la catena di una bicicletta legata ad una rastrelliera sulla pubblica via, forse per rubarla. In seguito al controllo hanno fornito generalità false.

- Un 42enne di nazionalità straniera e un 44enne, sono stati indiziati del reato di ricettazione in concorso, poiché fermati a bordo di un furgone oggetto di furto, denunciato nei giorni precedenti da un corriere per azienda e-commerce, che ne aveva subito la sottrazione mentre si trovava in servizio.

- Un 32enne senza fissa dimora, è stato indagato per aver sottratto buste di carte da gioco, per il valore commerciale di quasi 200 euro, da un negozio di tabacchi del centro di Riccione.

- Tre guidatori sono risultati positivi all'alcol test. Guidavano in stato di ebbrezza e dunque è stata sospesa loro la patente di guida.

