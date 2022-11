Riccione: vandali rovinano panchine e casetta sull'albero [fotogallery]

Continuano ad arrivare segnalazioni al comune di Riccione e sui social a proposito di atti vandalici consumati a danno dei parchi e dei beni pubblici. In particolare, negli ultimi giorni ignoti si sono accaniti contro la casetta sull’albero al parco della Resistenza, rompendone parte della recinzione, e altri contro delle panchine in viale Sicilia, staccando e spaccando alcuni dei listelli. Viene inoltre segnalato una sorta di imbrattatore seriale che è solito lasciare una specie di firma sulle panchine pubbliche, danneggiandole.

“Gli atti di vandalismo cominciano a essere piuttosto frequenti - osserva l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli - e non possono essere tollerati. L’ufficio ambiente provvederà a sistemare le attrezzature danneggiate ma il fenomeno va stroncato”. “Impiegheremo moderni strumenti di videosorveglianza e fototrappole per individuare i responsabili ma anche ai fini della deterrenza”, aggiunge l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa. Conclude l’assessore Andruccioli: “Per prevenire questi fenomeni è però necessario che ciascuno di noi si senta responsabile del bene comune, del mantenimento dello stato di decoro di parchi e ambienti pubblici in generale. Se non emerge un senso di responsabilità collettivo, gli strumenti repressivi, per quanto efficaci, da soli difficilmente possono rappresentare la soluzione”.