Riccione, vende superalcolici a minori: minimarket verso la sospensione

Un minimarket del quartiere Alba, a Riccione, rischia la sospensione dell’attività dopo la terza violazione in 30 giorni per la vendita di alcolici a minorenni. Sabato sera la Polizia locale ha accertato la cessione di due bottiglie di superalcolici a giovani clienti, sanzionando il titolare e avviando le segnalazioni alle autorità competenti. L’esercizio era già stato interessato, a fine giugno, da una chiusura temporanea per carenze nella sicurezza sul lavoro. Il Comando ha informato Prefettura, Questura e Guardia di Finanza per le valutazioni sull’eventuale sospensione e per ulteriori verifiche fiscali.

I controlli del fine settimana hanno riguardato anche il centro e le aree più frequentate. In viale Ceccarini gli agenti hanno fermato un uomo impegnato in una raccolta fondi per una falsa associazione, poi denunciato dopo il rifiuto di fornire le proprie generalità. Domenica, durante un servizio contro l’abusivismo ambulante, è stata inoltre denunciata una persona e sequestrato un ingente quantitativo di prodotti tecnologici contraffatti con marchi Apple e Jbl.







