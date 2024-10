Riccione: via libera alla riqualificazione di Viale Ceccarini

Il Comune di Riccione ha dato il via libera alla riqualificazione di viale Ceccarini con l'approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo. I lavori per il primo tratto, tra viale Milano e il lungomare, inizieranno a gennaio 2025 e termineranno entro l'estate, per evitare disagi durante la stagione turistica.

L'intervento fa parte di un piano più ampio che include anche viale Dante fino a Piazzale Ceccarini, proseguirà nei periodi tra autunno e primavera nei prossimi due anni, con l'obiettivo di completare tutto entro l'estate del 2027. Il progetto è frutto di un processo partecipato iniziato a maggio, che ha coinvolto associazioni di categoria, operatori economici e residenti.

Un dialogo, sottolinea il Comune, che ha già portato a miglioramenti per valorizzare l'identità commerciale del viale. L'amministrazione ha confermato che il confronto con le parti interessate continuerà anche durante i lavori, per garantire una riqualificazione condivisa e rispettosa delle esigenze del territorio.