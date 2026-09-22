Riccione, viola il divieto di avvicinamento: 28enne arrestato

Una lite in viale Ceccarini, la segnalazione di una passante e l’intervento della Polizia locale hanno portato all’arresto di un 28enne residente in provincia di Bologna, accusato di aver violato il divieto di avvicinamento a una donna con la quale aveva avuto una relazione.

L’episodio risale alla serata di sabato 19 settembre, quando una giovane ha avvicinato una pattuglia dopo aver notato un’accesa discussione tra i due e lo stato di agitazione della donna. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno fatto emergere che sull’uomo gravava un provvedimento del Gip del Tribunale di Modena che gli vietava di avvicinarsi a meno di mille metri dalla donna, dopo precedenti episodi di violenza fisica e psicologica denunciati dalla vittima.

Il 28enne è stato rintracciato nell’hotel di Riccione in cui alloggiava e arrestato. Lunedì mattina il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari con braccialetto elettronico. Alla donna sono stati forniti i riferimenti dei centri antiviolenza del territorio.



Sull’intervento è intervenuta la sindaca di Riccione Daniela Angelini, che ha sottolineato come gli agenti abbiano saputo riconoscere "la pericolosità reale di una situazione che all’apparenza poteva sembrare un semplice litigio", rimarcando l’importanza di intervenire tempestivamente nei casi di violenza all’interno delle relazioni. L’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa ha invece posto l’accento sul presidio del territorio e sul ruolo decisivo della cittadina che ha dato l’allarme, ringraziandola per il senso civico dimostrato.









