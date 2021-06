Riccione: violenta lite degenera in rapina

Erano le 17 di ieri quando a Riccione, in Piazzale Roma, si è verificata una violenta lite sotto gli occhi dei passanti. Sguardi insistenti e qualche parola di troppo: questo avrebbe fatto scattare lo scontro degenerato poi in rapina, con pugni e cinghiate, fra una gruppo di tre africani e due turisti. All'arrivo dei Carabinieri, un quarantaduenne di Macerata e un ventiduenne della provincia di Modena - visibilmente feriti e sanguinanti - hanno raccontato di essere stati vittime di un'aggressione e grazie alla loro descrizione uno dei ragazzi - un ventunenne incensurato del Mali - è stato bloccato poco dopo, a trecento metri di distanza, accovacciato dietro un veicolo. Nelle sue tasche ritrovata parte del denaro sottratto alle vittime, circa 40 euro. Il ragazzo si trova ora in carcere, dove rimarrà fino alla convalida del provvedimento.

