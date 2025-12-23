GIUDIZIARIA Ricercato all'estero con l'accusa di omicidio, arrestato a Rimini L'uomo, un pakistano pluripregiudicato, era ospite in un hotel. Fermato dalla Polizia dopo allerta arrivata dal portale "Alloggiati"

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato, sabato, un pakistano pluripregiudicato ricercato a livello internazionale con l'accusa di omicidio. L'arresto è scattato in un hotel di Rivazzurra dopo una segnalazione arrivata alla Sala operativa tramite il portale "Alloggiati", che aveva fatto scattare l'alert su un ospite della struttura. Un equipaggio è intervenuto sul posto e ha fermato due persone che stavano uscendo dall'hotel. Uno dei due è risultato essere l'uomo segnalato dall'Interpol. Accompagnato in Questura, dagli accertamenti è emerso che era ricercato nel suo paese d'origine, il Pakistan, con l'accusa di omicidio. Il Tribunale competente lo aveva dichiarato colpevole ed aveva emesso un mandato di cattura, ma l'uomo si era dato alla fuga. La direzione Interpol, confermati i dati identificativi, ha inviato il mandato di arresto. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Rimini a disposizione dell'autorità giudiziaria.

