Ricercato per omicidio in Grecia, arrestato al "Fellini" di Rimini dopo 13 anni

Era ricercato da 13 anni per un omicidio commesso in Grecia, ma la sua fuga si è conclusa all’aeroporto internazionale "Federico Fellini" di Rimini-San Marino. Un 47enne cittadino albanese è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera appena sceso da un volo proveniente da Tirana.

Sull’uomo pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità greche per omicidio volontario aggravato e tentato omicidio, fatti avvenuti nel 2012 in una località balneare della Grecia orientale con l’uso di un’arma da fuoco. Dopo il delitto si era reso irreperibile tra Grecia e Albania.

Determinante lo scambio di informazioni tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza – SIRENE, la Polizia di Stato e le forze elleniche. Gli agenti, già allertati prima dell’atterraggio, lo hanno bloccato ai controlli documentali senza che opponesse resistenza. Trasferito nel carcere di Rimini, è ora in attesa dell’udienza davanti alla Corte d’Appello di Bologna che dovrà valutare l’estradizione verso la Grecia.







