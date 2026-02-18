CRONACA Ricercato per omicidio in Grecia, arrestato al "Fellini" di Rimini dopo 13 anni Cittadino albanese fermato dalla Polizia di Frontiera appena atterrato da Tirana. Sull’uomo pendeva un mandato di arresto europeo. Ora attesa la decisione sull’estradizione.

Era ricercato da 13 anni per un omicidio commesso in Grecia, ma la sua fuga si è conclusa all’aeroporto internazionale "Federico Fellini" di Rimini-San Marino. Un 47enne cittadino albanese è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera appena sceso da un volo proveniente da Tirana.

Sull’uomo pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità greche per omicidio volontario aggravato e tentato omicidio, fatti avvenuti nel 2012 in una località balneare della Grecia orientale con l’uso di un’arma da fuoco. Dopo il delitto si era reso irreperibile tra Grecia e Albania.

Determinante lo scambio di informazioni tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza – SIRENE, la Polizia di Stato e le forze elleniche. Gli agenti, già allertati prima dell’atterraggio, lo hanno bloccato ai controlli documentali senza che opponesse resistenza. Trasferito nel carcere di Rimini, è ora in attesa dell’udienza davanti alla Corte d’Appello di Bologna che dovrà valutare l’estradizione verso la Grecia.

