CRONACA Ricercato per stupro, 21enne arrestato a Rimini Sul giovane pendeva un ordine di carcerazione per una violenza commessa a Milano nel settembre dello scorso anno

Ricercato per stupro, 21enne arrestato a Rimini.

Una pattuglia della Questura di Rimini, durante un controllo del territorio, ha identificato alcuni giovani stranieri che stazionavano nella zona di piazzale Boscovich, a ridosso della spiaggia libera. Appena inserito il nome di un 21enne egiziano - in Riviera per una vacanza insieme ad alcuni amici - la banca dati delle forze dell'ordine ha fatto scattare l'allarme. Il ragazzo era infatti ricercato dalla Polizia di Stato perché fortemente indiziato di aver partecipato a uno stupro di gruppo commesso nel settembre del 2022 ai danni di una minorenne, all'interno di una struttura sportiva in disuso nel quartiere di Bonola, a Milano. Sul giovane pendeva infatti un ordine di carcerazione. Bloccato e portato negli uffici di piazzale Bornaccini, del suo rintraccio è stata informata la Squadra mobile milanese e sono scattate le manette.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: