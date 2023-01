Ricercato rumeno arrestato sulla Superstrada Rimini - San Marino

Nella serata di ieri, durante un controllo stradale sulla superstrada Rimini - San Marino, la Polizia di Stato ha fermato un'auto con a bordo tre persone, due uomini ed una donna. Dagli accertamenti un 35enne cittadino rumeno residente in Italia, è risultato ricercato; nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura internazionale dall’autorità giudiziaria della Romania. L’uomo deve scontare una pena detentiva di cinque anni di carcere per danneggiamento, violazione di domicilio e minaccia. Al termine delle formalità di rito in Questura, l'uomo è stato accompagnato in carcere in attesa dell'estradizione.