Ricerche sospese per maltempo sul Gran Sasso: i soccorritori bloccati a Campo Imperatore.

Ieri sera, 11 soccorritori hanno trascorso la notte nell’Ostello di Campo Imperatore, a 2.100 metri sul Gran Sasso, dopo una giornata di ricerche senza esito per Luca Perazzini (42 anni) e Cristian Gualdi (48), alpinisti di Santarcangelo di Romagna scivolati in un canalone del Corno Grande durante la discesa lungo la Direttissima.

Le operazioni sono state interrotte a causa del maltempo. La funivia del Gran Sasso, che collega Fonte Cerreto a Campo Imperatore, è rimasta ferma per tutta la giornata a causa di un guasto. Raffiche di vento superiori ai 100 km/h e bufera di neve, impediscono ai soccorritori di riprendere le operazioni. Si attende una finestra meteo favorevole per riprendere le ricerche in sicurezza.

