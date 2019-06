Riciclava carte di credito in Austria, arrestato 55enne di Cesenatico

La squadra mobile di Forlì ha arrestato un 55enne residente a Valverde, a pochi chilometri dal centro di Cesenatico, per riciclaggio di carte di credito e debito. Assieme ad alcuni complici, in Austria – dove era colpito da un mandato di arresto europeo -, avrebbe raggirato persone e attività commerciali in una organizzazione che utilizza carte di credito clonate, documenti e atti falsi. Ora si trova in carcere a Forlì. Le autorità austriache hanno un mese di tempo per espletare tutte le pratiche necessarie all'estradizione, trasmettendo la documentazione in Italia dove era già noto alle forze dell'ordine.